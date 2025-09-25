Qué puedo ver

“Camina o muere”, la adaptación más brutal de Stephen King llega al cine

Una historia de resistencia y obediencia en un Estados Unidos distópico. El estreno promete tensión, violencia y una reflexión incómoda sobre el sacrificio juvenil y la autoridad implacable

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

Guardar
El universo cinematográfico de Stephen King suma una nueva e inquietante adaptación con “Camina o muere” (“The Long Walk”), dirigida por Francis Lawrence, reconocido por llevar a la pantalla las entregas más memorables de “Los Juegos del hambre”. (BF Distribution)

La llegada de Camina o muere a las salas de cine promete sacudir a los espectadores con una propuesta que trasciende el mero entretenimiento: la adaptación de la primera novela escrita por Stephen King, bajo el seudónimo de Richard Bachman, se estrena hoy 25 de septiembre y plantea una reflexión incómoda sobre la resistencia humana y la obediencia en contextos extremos.

Dirigida por Francis Lawrence, conocido por su trabajo en “Los Juegos del Hambre”, la película traslada al espectador a un Estados Unidos alternativo, devastado por la guerra y sometido a un régimen autoritario. En este escenario, el gobierno organiza una competencia anual en la que cincuenta adolescentes, uno por cada estado, deben caminar sin descanso a una velocidad mínima de 5 km/h. Detenerse o reducir el ritmo implica recibir advertencias y, tras la tercera, la ejecución inmediata por parte de soldados que vigilan el recorrido. El único objetivo es sobrevivir: solo uno puede quedar en pie y reclamar el premio prometido, mientras el resto sucumbe ante la presión física y psicológica.

Cincuenta adolescentes compiten en una
Cincuenta adolescentes compiten en una marcha mortal bajo un régimen autoritario, donde solo uno sobrevive. (Crédito: Murray Close/Lionsgate)

El relato, que Stephen King escribió a los 17 años y que se publicó años después, se erige como una alegoría sobre el sacrificio de la juventud en nombre de sistemas implacables. La novela, considerada una de las más personales y políticas del autor, encuentra en la versión cinematográfica una traducción visual que no suaviza la brutalidad ni la desesperanza. La cámara de Francis Lawrence opta por un ritmo deliberado, acompañando a los jóvenes durante kilómetros interminables y sumergiendo al público en el mismo agotamiento y tensión que experimentan los protagonistas.

El elenco juvenil, encabezado por Cooper Hoffman en el papel de Ray Garraty, destaca por la complejidad y vulnerabilidad de sus interpretaciones. David Jonsson aporta humanidad como Peter McVries, el aliado inesperado de Garraty, mientras que Charlie Plummer encarna a Gary Barkovitch, uno de los personajes más crueles y provocadores de la historia. El reparto se completa con Ben Wang, Roman Griffin Davis, Garrett Wareing, Tut Nyuot y Jordan Gonzalez, junto a figuras consolidadas como Mark Hamill, quien interpreta al Comandante encargado de supervisar la competencia, y Judy Greer, en el papel de la madre de Garraty.

Mark Hamill interpreta al Comandante,
Mark Hamill interpreta al Comandante, reforzando la crítica a la violencia institucionalizada. (Crédito: Murray Close/Lionsgate)

La película no solo se apoya en la tensión psicológica y la violencia explícita, sino que también explora la solidaridad y los lazos que se forman entre los participantes. A pesar del entorno hostil, emergen momentos de camaradería y gestos de humanidad que intensifican el drama y la tragedia de la historia. La presencia de Mark Hamill como la autoridad represiva añade una dimensión inquietante, reforzando la crítica a la violencia institucionalizada y la obediencia ciega.

Uno de los episodios más impactantes de la obra, tanto en la novela como en la película, es la autodestrucción de Gary Barkovitch. En una conversación en Reddit, Stephen King confesó que esta escena le quitó varias noches de sueño: “Había una escena en el libro en la que Gary Barkovitch se arrancó la garganta. Eso me quitó varias noches de sueño”, reconoció el autor, subrayando el nivel de violencia psicológica al que son sometidos los jóvenes. Este momento, interpretado en la pantalla por Charlie Plummer, revela la presión extrema y la desesperación que atraviesan los personajes.

La película, dirigida por Francis
La película, dirigida por Francis Lawrence, explora la resistencia humana en un Estados Unidos distópico. (Crditó: Evan McKnight/Lionsgate)

La propuesta de Camina o muere se aleja de los espectáculos embellecidos y de los giros heroicos. La violencia no aparece como un recurso sorpresivo, sino como una constante que convierte la caminata en un campo de batalla emocional y físico. La película, de 108 minutos de duración, se inscribe entre las adaptaciones más logradas de Stephen King, junto a títulos como “Carrie”, “It” o “El Resplandor”, no por replicar fórmulas conocidas, sino por capturar la esencia de la novela y traducirla en imágenes que perduran en la memoria del espectador.

El estreno de la cinta ha estado acompañado de propuestas inusuales en algunos países, donde se han instalado fajas caminadoras en las salas y los espectadores que dejan de trotar son retirados, reforzando la experiencia inmersiva y la reflexión sobre los límites de la resistencia. La película interpela especialmente a una nueva generación de audiencias —gamers, streamers, booktubers y cinéfilos— que encontrarán en ella no solo tensión narrativa, sino también preguntas inquietantes sobre el costo de la supervivencia y la naturaleza de la competencia.

La adaptación de “Camina o
La adaptación de “Camina o muere” de Stephen King llega a los cines el 25 de septiembre. (Crédito: Murray Close/Lionsgate)

Con la producción de Roy Lee, Steven Schneider y Cameron MacConomy, y un guion de J.T. Mollner, la adaptación de “La larga marcha” se presenta como una crítica ácida al sistema y a la competencia desleal, donde las reglas se imponen sin sentido y el sacrificio se vuelve inútil. Stephen King celebra así sus 78 años de vida literaria con una obra que, lejos de tranquilizar, invita a cuestionar hasta dónde puede llegar la voluntad humana cuando la muerte acecha en cada paso.

Temas Relacionados

Camina o muereMark HamillJudy GreerStephen Kingpelículascinequé puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

El tráiler de “IT: Bienvenidos a Derry” revela el lado más oscuro de la ciudad y un Pennywise renovado

La nueva serie de HBO Max, ambientada en los años sesenta, muestra cómo el terror comenzó a apoderarse de Derry, con Bill Skarsgård retomando su inquietante papel y un grupo de jóvenes enfrentando el horror

El tráiler de “IT: Bienvenidos

Horarios de estreno de ‘Alice in Borderland’ Temporada 3, el regreso de una de las series más exitosas de Netflix

Los protagonistas vuelven a involucrarse en el mortal juego. ¿Qué cambios habrá en los nuevos capítulos de ‘Alice in Borderland’?

Horarios de estreno de ‘Alice

“Incontrolables”, la nueva serie de Netflix que desafía los límites del thriller

La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes, abordando diversidad, salud mental y presión social, mientras una investigación policial revela verdades inesperadas en un entorno aparentemente apacible

“Incontrolables”, la nueva serie de

“La mano que mece la cuna” regresa: una niñera inquietante y el auge de los reboots en streaming

Una familia aparentemente ideal se ve sacudida por la llegada de una niñera misteriosa. El regreso de un ícono del cine de los noventa cobra nueva vida

“La mano que mece la

‘Alice in Borderland’ Temporada 3: fecha de estreno, tráilers y todo lo que debes saber sobre sus nuevos episodios en Netflix

Los juegos vuelven a empezar. La serie japonesa de acción y supervivencia regresa a streaming esta semana

‘Alice in Borderland’ Temporada 3:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por segundo día, los trenes

Por segundo día, los trenes circulan a 30 km/h: se registran demoras en el servicio

Fuertes vientos y tiempo inestable para el inicio del fin de semana en el AMBA

Video: se incendió un camión en la Panamericana y hay demoras en el tránsito

Triple femicidio en Florencio Varela, en vivo: qué se sabe hasta ahora del crimen de Lara, Brenda y Morena

Demoraron a ocho personas tras los allanamientos en Villa Zavaleta por el triple crimen en Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
Alerta por la aparición de

Alerta por la aparición de una extraña medusa gigante con tentáculos de hasta 20 metros en un playa de EEUU

La Justicia francesa condenó al ex presidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita

Dinamarca declaró el estado de alerta tras una nueva incursión de drones en aeropuertos y advirtió sobre un “ataque híbrido”

Perdió a su hijo en el concierto de Green Day y lo encontró sobre el escenario, junto a Billie Joe Armstrong

Netanyahu afirmó que denunciará ante la ONU la “capitulación vergonzosa” de los países que reconocen al Estado palestino

TELESHOW
Coco Sily anunció su boda

Coco Sily anunció su boda con Chimi Meza: una gran fiesta para celebrar su amor y una madrina muy especial

Dani “La Chepi”: “Pensé que podía perder a mi hija”

Guido Kaczka defendió a Franco Colapinto y explotó contra Alpine: “Lo estás deteniendo, flaco”

El álbum de fotos de la China Suárez en su vuelta a la Argentina: amigas, mascotas y sabores tradicionales

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”