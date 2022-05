La diseñadora mexicana Valeria Gallo creó un álbum ilustrado sobre la diversidad: “No se vale la violencia que sufre la gente que piensa diferente”

Valeria Gallo, autora de 'En sus zapatos' (2021), Editoral Océano

Un proceso de investigación que aborda el feminismo, la diversidad, el respeto y el género, reflexiones sobre la pluralidad en el mundo infantil y por consiguiente, una lectura obligada (y oportuna) para todo aquel que desee comprender con mayor profundidad, una realidad vigente en el mundo de hoy mientras la cultura se transforma para acoger la diferencia como parte fundamental de la cultura en una generación de niños que crecen como ciudadanos de un mundo con nuevas narrativas, preparados para reconocerse en el otro.

‘En sus zapatos’ (2021) aborda interrogantes sobre las expectativas de otros que pesan sobre cada uno de nosotros, sobre los gustos y elecciones particulares que van más allá de convencionalidad y la individualidad que es cuestionada en la sociedad desde la perspectiva de la familia, de la niñez y de los vínculos familiares.

Portada de 'En sus zapatos' (2021), Valeria Gallo, Editoral Océano

Valeria proviene de una familia de escritores y artistas de la imagen, su abuelo paterno fue decorador de escenografías del cine de la época de oro del cine mexicano, pintaba los fondos de las películas de figuras como Pedro Infante, mientras ella recibe esa posta artística para narrar un mundo lleno de reivindicaciones y transformaciones que expande el pensamiento de una generación, para comprender la importancia de nuevas conversaciones entorno a las realidades del mundo infantil con sus interrogantes y reflexiones. Esta artista mexicana estudió Diseño en el Instituto Nacional de Bellas Artes, ha trabajado como ilustradora y animadora y desde el 2002 dedica su trabajo especialmente a la literatura infantil, ha publicado más de 40 títulos con más de una docena de editoriales latinoamericanas en donde evidencia su sensibilidad y activismo.

— ¿Cómo comenzó el proceso creativo de ‘En sus zapatos’?

— Sucedió muy natural, empecé a ensayar en una libreta y me salió este señor, este personaje que es el papá, empecé por el cabello que ves, muy lacio, muy parado, muy necio y se me antojo ponerle aretes, su colorete y sus zapatos de tacón y al lado le dije al hijo, y me quedé viendo el dibujo abajo puse la frase “en sus zapatos” que es un dicho muy común porque en ese momento era muy obvio a lo que me refería.

Sería porque además dibuje al niño con una expresión como “sacados de onda” decimos acá en México, como triste, preocupado. Entonces me di cuenta que a veces en estos sketchbook dibujo mucho y no pasa de ahí, es solo un dibujo, pero me di cuenta que aquí podría haber algo que podría sacar una historia de estos dos personajes y con esa frase. Escribí una pequeña sinopsis para mí, como para ir entendiendo por dónde podía ir la historia y empecé a dibujar en esa misma libreta escenas de la vida cotidiana de estos dos personajes y luego realicé un mapita como de la curva dramática de mi personaje principal, que en este caso es el hijo, el protagonista de la historia, es el niño, no es el papá, porque el niño es el que sufre una transformación, el que tiene dudas, el que toma decisiones.

El papá es como es y es feliz así y si acaso, en algún momento, cambia su manera de vestir para hacer feliz al al hijo, pero él sabe lo que quiere y lo que lo hace feliz. En cambio, el niño todavía está descubriendo y ya que tenía el storyboard me puse a ejecutar las ilustraciones y dije, bueno, ya que está el libro a ver a quién se lo enseño y en esa época no conocía personalmente a Maia Fernández que es una gran editora, la admiro muchísimo, le escribí por redes sociales y le dije “oye, me encantaría publicar con Océano Travesía, tengo un álbum que me gustaría enseñarte”, me dijo “¡Órale,tráelo!”, se lo llevé y le gustó muchísimo, de entrada me dijo “a lo mejor va a ser difícil publicarlo, pero déjame intentarlo” Por el tema, obviamente y luego me dijo, me gusta mucho tu color fosforescente, pero cuando lo imprimamos no va a salir así no se va a ver así de brillante, te propongo que lo hagamos en separación de tintas, pero eso implica que vuelvas a hacer todo el libro otra vez para separar las tintas, así lo hice y me lo eché todo en digital en tableta que emula mucho el trazo a mano y así fue como fue el proceso.

No sé la verdad qué tanto trabajo le habrá costado a la editora llevarlo, creo que cuando lo propuso a sus directores lo aceptaron “luego luego” de inmediato, entonces no fue tan difícil como en algún momento pudimos pensar que fuera a aceptar un libro con este tema.

Ilustración parte de 'En sus zapatos' (2021) de la artista y autora mexicana Valeria Gallo

— En su caso el proceso de creación de la historia inicia desde desde lo gráfico, desde la imagen y no desde lo escrito ¿Cómo se da el siguiente paso?

— Creo que es muy similar el momento en el que ilustradores e ilustradoras empezamos a hacer obras propias, siempre digo que el proceso creativo es algo totalmente individual pero creo que es muy común que partamos de la imagen, de querer narrar con la imagen; por ejemplo, la novela gráfica que estoy terminando tiene diálogos hechos a partir de una investigación, porque es acerca del feminismo. Todo lo hice yo.

En la época que empecé a hacer “En sus zapatos”, yo ya estaba escribiendo. Siento que no me cuesta trabajo, porque además hice una maestría, que todavía no termino, estoy escribiendo la tesis. Mi hermana es escritora, mi papá es escritor, entonces no es algo ajeno a mi. Leo mucho, soy lectora, puedo escribir, en este caso de “En sus zapatos”, yo decidí, cuando hice el storyboard me di cuenta de que las palabras podrían sobrar y que los textos iban a ser sólo reiterativos y explicativos, que no iban a aportar gran cosa a la narrativa; sentí que era más fuerte todavía si lo que yo quería decir a partir de, por ejemplo, los prejuicios de la demás gente, la tristeza del niño, la toma de decisiones del niño, iba a ser más fuerte si lo decía solo con miradas, con imágenes, con expresiones y me di cuenta de que no necesitaba las palabras.

— Siendo de una familia de escritores ¿Cómo se decide por lo gráfico?

— Por mi mamá, creo. Mi abuelo paterno fue pintor, era decorador de películas del cine mexicano, películas de Pedro Infante, él decoraba los fondos. Pedro Gallo es su nombre, todavía se ven sus créditos en las cintas. Lo que él hacía era, haz de cuenta, si se veía al fondo un paisaje en las escenas, pero no firmaban en una locación con volcán, él ambientaba con su pintura ese paisaje con volcán; mi papá es dibujante de historietas, es historiador y ha hecho libros de historia para secundaria a bachillerato pero con historietas, pero de quién heredé esto realmente fue de mi mamá, ella estudió pintura, estudió arte acá en México cuando era joven y cuando nacimos nosotros se dedicaba a hacer un trabajo que le llamaban “dibujo publicitario” en esa época al diseño gráfico. Yo la veía en casa por las tardes mientras hacía sus trabajos todo a mano, o sea, no había computadoras y todo lo pegaba a mano y usaba las letras de esas que se usaban como calcomanía y me encantaba su relación con los materiales, los pinceles, las plumillas, la tinta china y creo que desde ahí siempre dibujé siempre desde chiquita, nunca dejé de dibujar, para mí fue muy orgánica mi decisión de dedicarme a esto.

Ilustración parte de 'En sus zapatos' (2021) de la artista y autora mexicana Valeria Gallo

— ¿Cuál cree que es el rol, el papel, de los artistas, en especial de los que hacen libros, en este momento de Latinoamérica?

— Creo que siempre ha sido una responsabilidad de los comunicadores visuales, tenemos una herramienta muy poderosa que es la imagen y no creo que sea una obligación, pero sí creo que es una responsabilidad social hablar de temas importantes. No digo que hablar del cangurito que tuvo a su mamá o el patito feo, no digo que eso no sea importante, claro que es importante porque son las primeras lecturas de la infancia, pero sí creo que también podemos hablar de temas sociales, de temas fuertes, de temas difíciles y sobre todo a partir del libro álbum que es el mejor invento del mundo, es un subgénero de la literatura infantil, incluso desde tan importante que es y es un vehículo bien bien fuerte para hablar de temas sociales, de temas fuertes.

— Su obra también se refiere mucho a la diversidad ¿Qué tan importante es hablar de ese temaen este momento?

— Creo que es importantísimo en este momento y en todos, lo que pasa es que ahora muchas cosas ya las podemos hablar, las podemos crear a partir de estos temas y sabemos que ahí van a estar. Fíjate, tenía miedo de ir a Puebla porque es un lugar que se sabe que es conservador y hace dos años, antes de la pandemia, fui a la misma feria a presentar con Ana Romero, la autora del libro que que ilustré que se llama ‘Nosotras / Nosotros’ (2019), donde hablamos de cuestiones de género, de lo que se les prohibió a las mujeres en alguna época, lo que se les impuso a los hombres, etcétera. Es un libro la verdad muy bonito que hicimos juntas con Ana y fíjate que una señora ya grande del público nos los reclamó, dijo que por qué hacíamos esos libros, que por qué le imponíamos a los niños esas ideas que teníamos nosotros y te hablo de hace dos años y medio, o sea, no te estoy hablando de hace 20 años, entonces creo que todavía falta mucho por hacer.

Valeria Gallo, autora de 'En sus zapatos' (2021), Editoral Océano

Para mí fue también orgánico el proceso para llegar al libro, no fue una decisión racional, no fue que yo dijera “se necesita un libro que hable de identidad de género”, no fue así, fue más bien una conexión con los personajes y con la idea de felicidad, la idea de que todos merecemos ser felices, como podamos, como queramos no siempre y cuando no afecte nuestras decisiones a los demás, ahí si yo tengo un tema, no estoy hablando de de qué podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos en términos de vientres de alquiler o cosas de las que yo no estoy de acuerdo, hablo de la felicidad individual que no afecta a los demás, creo que fue una decisión que salió y es más, ni siquiera diría que es una decisión, fue parte de un proceso creativo, fue el resultado de un proceso que también tuvo que ver con cariño, porque he tenido alumnos y alumnas trans, nunca he sido una persona conservadora, porque mis papás nunca lo fueron y crecí en un ambiente más libre pero pero al final como ponerte en los zapatos de otra gente.

Hace poco contaba de un alumno trans que tuve en la facultad, que me contaba que era un rollo entrar al baño, por ejemplo, como hombre trans, que es, porque lo veían feo en el baño de hombres y tampoco podía entrar ella al baño de mujeres y eso que era una facultad de arte, donde se supone que las mentes son más abiertas, creo que son temas bien importantes, que bueno, que hay gente que lo dice como si fuera algo malo, que están de moda y que por eso todo el mundo está hablando de ellos, pues este péndulo, es lógico que ahorita todo el mundo estamos hablando de eso porque es importante, porque porque no se vale la violencia que sufre la gente que piensa diferente.





Ficha

Título: ‘En sus zapatos’

Año: 2021

Autora: Valeria Gallo

Editorial: Océano Travesía





