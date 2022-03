‘Malas mujeres’: un libro sobre personajes que, según la cultura popular, han encarnado el mal

Actualmente su obra está presente en dieciocho países y esto ha sucedido gracias a su sello personal que busca revelar el “lado b” de la historia oficial

María Hesse es reconocida desde hace algunos años como una talentosa ilustradora. Sus libros han abordado las biografías de grandes personajes de la historia contemporánea y temáticas que hoy, todavía, representan un tabú, como el placer femenino, en una propuesta que explora la mezcla emocionante entre historias ilustradas, los libros sobre sociedad, la novela y el feminismo.

La literatura contemporánea enfrenta el desafío de llegar cada vez a más y más diversas audiencias; es innegable el auge de los libros ilustrados, novelas gráficas y afines, que le dan a los lectores, aburridos de los formatos tradicionales, una nueva opción para acercarse a la literatura sin recurrir a algunos textos que podrían considerarse densos.

María Hesse, una de las revelaciones en el mundo de los libros ilustrados. Foto: Archivo

Es el caso de María Hesse, una sevillana por adopción, que ha desarrollado gran parte de su carrera trabajando en diversos proyectos editoriales, revistas y variadas marcas comerciales, su obra, además, ha sido exhibida en varias exposiciones. ‘Frida Kahlo. Una biografía’ (2016), que, siendo su primer libro ilustrado, fue traducido a quince idiomas y ganador del Premio de la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Brasil, representó un punto de alto reconocimiento, que con cada nueva entrega se posiciona como “uno de esos nuevos diamantes en bruto de la ilustración.”, según medios internacionales como Harper’s Bazaar.

Portada de ‘Malas mujeres’ de María Hesse, una de las revelaciones en el mundo de los libros ilustrados. Foto: Archivo

Seguirían nuevas propuestas sobre esa misma línea editorial de las biografías ilustradas que el mercado literario acogió con tanto éxito, ‘Bowie. Una biografía’ (2018), El placer (2019), ‘Marilyn. Una biografía’ (2020) y, ahora, ‘Malas mujeres’ considerado uno de los libros más esperados de 2022. “Para hacer este libro partí de mi propia experiencia, con lo primero que aprendí que son los cuentos. Era muy difícil darle forma al libro porque no sabía si hacerlo por contexto histórico, temática o por mis vivencias, era complicado y se ha cambiado mucho”, explica sobre cómo abordó esta obra en la que lleva trabajando varios años. (...) Tenía que haber una representación de todos los estereotipos, así que empecé con la que más me apetecía, luego empecé a tirar y aparecía otra que no tenía en la lista y otras que surgían y sentía que tenían que estar ahí. Al final todas están muy cogidas de la mano”, relató la autora en entrevista con EFE.

Actualmente su obra está presente en dieciocho países y esto ha sucedido gracias a su sello personal que busca revelar el “lado b” de la historia oficial de dulces princesas, brujas perversas, femmes fatales, malas mamás, mujeres locas pasionales. Sus personajes abarcan personalidades desde Madame Bovary, protagonista de la Novela de Gustave Flaubert, hasta Sarah Connor, la heroína de Terminator, de Helena de Troya a Monica Lewinsky, o de Juana la Loca a Yoko Ono, repasando la literatura, el cine, la historia, la política con el fin de reivindicarlos nuevos referentes para las nuevas (y las anteriores) generaciones de mujeres desmitificando los prejuicios impuestos.

Páginas interiores de ‘Malas mujeres’ de María Hesse, una de las revelaciones en el mundo de los libros ilustrados. Foto: Archivo

Hesse, que se convirtió en ilustradora a la edad de seis años, en 2021 recibió el Cosmopolitan Influencer Award en la categoría de Arte, presenta en esta nueva biografía ilustrada las vidas de mujeres de la cultura contemporánea como las cantantes españolas Zahara y Cristina Rosenvinge, recordada por los millennials como líder de la banda Cristina y los subterráneos y que ahora asume su rol de front woman en su carrera como solista girando en escenarios de todo el mundo, personajes de ficción como Lady Macbeth, las bíblicas Sara o Raquel, la sufragista japonesa Komako Kimura, la diva sensual del cine clásico Rita Hayworth, Britney Spears, y además con princesas de cuentos como Blancanieves y Cenicienta.

“Ni locas, ni tontas, ni provocadoras, ni fatales: ¡mujeres, bienvenidas al aquelarre!”