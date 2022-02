Las imágenes del mundo oculto de la migración venezolana en Colombia

Esta producción es un fanzine independiente con una serie de fotografías captadas por el lente de Ramírez durante la cuarentena.

Los dos primeros años del confinamiento por la pandemia de Covid-19 dejaron muchos proyectos culturales, la creación artística cobró un nuevo sentido y se dedicó a evocar la intimidad y los mundos escondidos en el afán y las multitudes, los dramas sociales y las historias hasta entonces ignoradas. Es el caso de ‘Afuera de mí tu tierra mía’, un fanzine de fotografía documental lanzado por Tiago Ramírez Baquero, un fotógrafo documental y periodista colombiano que ha centrado su trabajo en el registro de imágenes en diferentes regiones rurales de Colombia, también documentando la escena underground de Bogotá y cubriendo para diferentes medios de comunicación la temporada de protestas en el marco del Paro Nacional.

Esta producción es un fanzine independiente con una serie de fotografías captadas por el lente de Ramírez durante la cuarentena, cuando tuvo que dejar de lado las salidas a otras partes de Colombia en su trabajo como fotoperiodista y encontró una comunidad de migrantes venezolanos que habían perdido todo por la pandemia. “Me acerqué a ellos de forma honesta. Muchos nunca confiaron en mi, otros a medias, otros fueron llegando, se iban, llevaban las fotos que les hacía a Venezuela...”

¿Por qué apostarle a la creación en formato fanzine? “Creo que la manera más acorde de mostrar el proyecto. Por eso la estética es parte de alguna manera de ese mundo, impresiones en riso a dos tintas. Mientras viví cerca al barrio pegaba stickers de las fotografías en paredes, carretas de reciclaje... y luego la idea fue como que la gente tuviera una materialización de eso. No iba a esperar a tener toda una cadena corporativa detrás para sacar algo así, no me parecía sensato. Ellos con el tiempo me hicieron parte de su entorno, me invitaban a sus celebraciones, y por esa misma intimidad quería que fuera algo desde mi propia posición...” Comenta Tiago.

¿Qué implica lanzar una producción como esta de manera independiente? “Implicó cosas, la autoedición, la ayuda de tres editores pero al final solo yo tenía la decisión final. Todo fue autofinanciado e implicó primero salir a venderlo por mi parte para recuperar la inversion y ganar algo de dinero, el proceso afortunadamente fue rápido, pero, en teoría haciendo los calculos, solo pudo haber sido una compensación del trabajo. En realidad la historia solo fue fluyendo.”





Próximamente este fanzine estará disponible librerías y en línea.





