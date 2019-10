“Cualquier gato puede aprender a tejer. Quiero decir: no es necesario que el gato sea fino. Los gatos ordinarios o cirujas son igualmente aplicados y bastante menos inútiles. Escuché por ahí que los gatos zurdos son los más hábiles para el tejido. No puedo asegurarlo. Nunca conocí un gato zurdo. Para mí solo es cuestión de que tenga buena vista y, buena voluntad / Tampoco importa mucho la edad del gato. Los gatos adultos son responsables y escuchan con atención todo lo que se les dice, pero tienen la memoria floja. Los jovencitos aprenden más rápido, pero hacen lío y se toman las cosas a risa. Además, no resisten la tentación de jugar con los ovillos y es así como enredan los hilos / Todos finalmente aprenden.”