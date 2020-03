“La música siempre ha sido como una maldición para mí. Siempre me sentí motivado a tocarla. Es lo primero en mi vida. Me voy a dormir pensando en ella y me despierto pensando en ella”. La voz es la de Miles Davis, que introduce la acción del documental Birth of the Cool y se funde sobre unas bellas imágenes de archivo del trompetista como boxeador aficionado jugando frente a la cámara. Palabras que resuenan en los oídos. Todo Miles Davis es música: sus movimientos, sus reflexiones, su vestimenta.