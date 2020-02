Actualmente es evidente un renovado, aunque limitado, interés por el período de la Gran Guerra en el cine mundial, con la británica “1917” nominada al Óscar a la mejor película (no lo ganó), la potencia del reciente documental de Peter Jackson “They Shall Not Grow Old”, la rusa “Almirante” o la francesa “La Peur”, por citar sólo algunos ejemplos.