“Estoy a unos kilómetros de la frontera y de Piedras Negras, y la frontera la conozco desde que soy niño, viajo a la frontera unas ocho o diez veces por año, me la paso aquí mucho tiempo y está la gente más buena que conozco, gente generosa. Pero al mismo tiempo, por la cercanía de la frontera he podido atestiguar los hechos del narcotráfico. Es una zona que conozco bastante bien y me ha permitido conocer este otro México".