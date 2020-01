Luego consiguió trabajo en el diario New Adelphi y más tarde como profesor de escuela. En ese momento logró concluir su primer libro: Sin blanca en París y Londres. Un largo texto de no ficción semiautobiográfico que decide firmar no con otro nombre para no incomodar a sus padres. Casi por respeto, pensó. Tuvo varios nombres en ente pero se decidió por George —nombre de gran tradición en la campiña inglesa— Orwell —por el río de Suffolk: también porque un apellido que empezara con la letra O le daría una mejor posición a sus libros en los estantes de las librerías—.