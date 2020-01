El escritor irlandés John Boyne, a pesar de haber recurrido a un sensitivity reader para su libro My Brother’s Name is Jessica (el nombre de mi hermano es Jessica), fue atacado en las redes sociales por haber declarado que no aceptaba el término “cis” (el término cisgénero se refiere a las personas cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual). Se dice preocupado por la libertad de expresión: “Un autor más joven podría vivir con el miedo de una polémica y, para evitarla, producir una obra sin imaginación ni audacia. Un escritor debe escribir lo que quiere escribir”.