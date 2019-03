Muchas personas, con los españoles a la cabeza, nombran a la lengua en que me estoy manifestando "español". ¿Por qué llamarla así? ¿Porque es la lengua mayoritaria de España? Entiendo que se trata del dialecto de Castilla, apenas un territorio que, durante la conquista de la Península, fue imponiéndose militar, política y económicamente sobre otros territorios españoles en los que se hablaban otras lenguas, algunas de ellas bastante distintas del castellano e incluso más sofisticadas. Se me ocurre luego que, al decirle español al castellano, se deja afuera al gallego, al catalán, al vasco y a otras variedades igualmente españolas de las lenguas que se hablan en España. Si esto fuera así, uno bien podría considerar que otros españoles nativos, que no hablan castellano como primera lengua, no son necesariamente tan españoles como los españoles que sólo se expresan en castellano, lo que equivaldría a considerarlos españoles de segunda. Hay entonces aquí un problema político que se filtra en el campo de la lengua y que merece algún detalle. Si no, podría pensarte que las regiones donde en España se hablan otras lenguas son territorios ocupados y que "español" es únicamente la variante madrileña (que, por cierto, no incluye a la andaluza, de la que en Madrid suelen burlarse). Ni hablar de Latinoamérica, donde hablamos distintas variedades del castellano contrastadas con las de los pueblos que nos precedieron en estos territorios y con aquéllos que emigraron a nuestras ciudades. Yo, en esta mesa, no estoy hablando "español", sino mi variante del castellano, que es la rioplatense. Y en la película Roma, de Alfonso Cuarón, se habla la variante de la Ciudad de México Por cierto, esta última parece muy difícil para los españoles, que debieron subtitular frases como; "si se quieren quedar, ésa es la regla", y poner "si os queréis quedar, ésa es la regla", cuando ese film se proyectó en España.