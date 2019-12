-Creo que, con cada nueva experiencia, el pasado se resignifica. Yo también actualmente hablo distinto sobre los años 1989-1990 en relación a 1993, 2000 o 2010, porque simplemente después uno vivió otras cosas y se adoptan otros criterios. Y creo que la dimensión internacional de 1989-1990 aún no ha sido comprendida o apenas reflejada, así como la consecuencia de la autoliberación del Este. A partir de eso el Oeste se vio fortalecido, incluso en aquellos aspectos que ya se estaban cuestionando allí. El neoliberalismo solamente se vio aumentado y, por lo tanto, pienso que perdimos bastante tiempo, porque Occidente se sintió vencedor y siguió poniendo en práctica lo que ya existía. Un ejemplo muy simple: en la escuela aprendí que debíamos trasladar el tránsito de las calles a las vías. No es algo de lo que ahora pueda afirmarse “es un invento comunista”. Poco después de 1990 miles de ferroviarios fueron despedidos, porque se trasladaba todo a las calles. Y 30 años después se dice “tenemos que fortalecer los trenes”. ¿Qué pasó entretanto? Ahora desarrollamos coches eléctricos, esto es la mayor idiotez, en lugar de cuestionar los autos, al menos en las ciudades. O sea que son tantas cosas, sin importar si se habla de política de paz, justicia o ecología, en las que uno vuelve a chocar siempre con este principio del capitalismo, que la ganancia, la ganancia privada, es la puerta al beneficio de todos. Y eso puede ser así en determinadas áreas. Pero, visto en una totalidad, no podemos hacer de cuenta que el capitalismo es el mercado de los sábados donde se van a hacer las compras. Aquí se trata en cambio de acciones, mercados, bolsas y de sumas a las que incluso estados nacionales como Alemania tendrían dificultades para equiparar. Esta especulación con la esperanza de obtener más beneficios destruye la vida. ¿Cómo es posible que hoy en día hasta se ofrezca a un fondo buitre que compre un hospital o un asilo de ancianos? Incluso se están tratando de hacer ganancias con la salud. Eso es criminal, desde mi punto de vista.