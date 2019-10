La Asamblea Autoconvocada de Escritoras y Escritores de Argentina manifiesta su apoyo y solidaridad absolutos al pueblo hermano de Chile. Uno de los pilares fundamentales de la vida democrática es la garantía de libre expresión y manifestación de los pueblos y la seguridad de que quienes gestionan sus destinos actúen y determinen sus políticas responsablemente y conforme a la Ley. El cuidado por las palabras debería ser un asunto de estado y tomamos con angustia y preocupación que el presidente Piñera haya manifestado un estado de guerra que parece avalar el accionar aterrador, insólito y propio de las dictaduras de las fuerzas de seguridad en el país hermano. A pesar del evidente cerco mediático con el que se pretende ocultar la información llegan testimonios incontrastables del accionar al margen de la Ley de quienes deben salvaguardar la vida de las personas. No al toque de queda, no a las detenciones arbitrarias, no a la infiltración de agentes en las manifestaciones populares, no a las desapariciones, a la vejaciones y a la salvaje y cobarde represión desatada.