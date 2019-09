Además, hay personas a las que asesinan y borran de la historia. Pensá, por ejemplo, en el arzobispo salvadoreño Romero. Acaba de pasar el vigésimo aniversario de su asesinato a manos de las fuerzas estadounidenses. Le pedí a un amigo de Chicago que revisara la cobertura. Fue muy moderado. Hubo un poco en Los Ángeles porque hay una población salvadoreña bastante grande, pero en los medios nacionales no hubo nada. Unos meses antes de eso fue el décimo aniversario del asesinato de seis líderes intelectuales latinoamericanos asesinados en El Salvador por las mismas manos. Mi amigo de Chicago recorrió los medios, y sus nombres no aparecían por ningún lado. Vos vivís en Chicago; si vas a la Universidad de Chicago y les preguntas a los profesores quiénes fueron estas personas, nadie va a saber. No es como los disidentes de Europa del Este, a quienes todos los conocen. Si te vuelan la cabeza tropas entrenadas y armadas por Estados Unidos, no solo estás muerto, sino que también desaparecés de la historia. Muchos de estos tipos eran intelectuales; es importante para ellos que sus libros se lean y tener un impacto perdurable, pero se fueron para siempre. No solamente en El Salvador, sino en un mundo que se considera –ridículamente– informado. Eso no va a suceder acá con los disidentes privilegiados, pero sí sucede con frecuencia en nuestros dominios.