Como dije, ese 2015, cuando la Verde vino a este mundo, se armó el lío.

El cholerío, desde El Alto, podía bajar de forma masiva mediante la Amarilla a territorio blanquiñoso, ya no para limpiar los baños de sus negocios, o para atender la caja donde compran su comida, no ya para servir las mesas o construir sus casas: esta vez era el cholerío bajando como los pajaritos. O como dice la canción de los cumbieros de Maroyu: «Si yo fuera un pajarito / quisiera y no quisiera / no me metiera a volar / quisiera y no quisiera / me metiera en tu nidito». Y por eso se enojaron, se rayaron: el cholerío, cual pajaritos de los Maroyu, se metieron en los niditos blanquiñosos. El periódico La Razón de 7 de enero de 2015 reprodujo varios mensajes que aparecieron en Facebook. El que más me llamó la atención, por su impecable ortografía de gente decente, fue el siguiente (sic): "Si kieren parar el problema deben evitar que el teleferico baje desd el alto y matarian al perro y tambien a la pulgas".