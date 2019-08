-A mi me gusta decirle a los europeos que me pueden llegar a mirar mal, como el argentino que viene a dirigir en Bastilla, que yo no hago ciencia: hago ciencia ficción. El rechazo es algo que puedo sentir en festivales tradicionalistas, no en los teatros. Festivales en los que sólo interesa que la música francesa sea hecho con los instrumentos de época. Son muy tradicionalistas, sobre todo en el movimiento de música antigua. Pero yo hago ciencia ficción: me interesa ir a los museos, desempolvar música antigua. Vamos a estrenar en Austria una ópera española con texto de Calderón de la Barca, El Prometeo, y compuse el tercer acto porque no estaba hecho. Cuando compongo el tercer acto para ellos eso no se puede tocar, y yo les digo: es ciencia ficción.