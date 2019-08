No es casualidad que muchos lo consideran el padre del fotorreportaje. Sin embargo esa palabra siempre le sonó rara. En una entrevista de 1971 publicada en The New York Times lo dice mejor, y con una anécdota. Corría el año 1946. Hacía poco menos de un año que la Segunda Guerra Mundial había concluido. Cartier-Bresson exponía en el MoMA. Presentaba mayoritariamente fotos surrealistas. Esa era su formación: nutrir la corriente estética de lo onírico y la disrupción. "No estoy interesado en la documentación porque es extremadamente aburrida y yo soy un pésimo periodista", pensaba.