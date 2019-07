Ese mismo año, viviendo en Venice (Los Ángeles), conoció a Ray Manzarek. Éste quedó impresionado por los versos de Jim. Junto a Robby Krieger y John Desmore fundaron The Doors, cuyo nombre fue tomado del ensayo de Aldous Huxley, The doors of perception (1954), donde relata su experiencia con psicotrópicos.