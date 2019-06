Los de su sangre, hijos y nietos del primer gran zar de los negocios norteamericanos y el primer híper millonario de New York, inventor incluso de las papas fritas congeladas (believe it or not), se dispersaron, y como suele ocurrir, la inmensa fortuna se atomizó hasta ser historia, abriéndole paso a los Rockefeller y los que siguieron la gran carrera del dinero.