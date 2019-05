Goodridge representa a un grupo cada vez más frustrado de personas sin poder: los accionistas de Facebook, un grupo descontento después de más de dos años de escándalo y drama en el gigante de las redes sociales. A muchos les preocupa que Zuckerberg haya acumulado demasiado poder, y la junta directiva de Facebook, que Zuckerberg ha designado, no está haciendo lo suficiente para responsabilizarlo. Incluso Chris Hughes, excompañero de dormitorio de Zuckerberg en Harvard y cofundador de Facebook, pidió al gobierno que divida a Facebook en un editorial del New York Times a principios de este mes. "El poder de Mark no tiene precedentes y es antiestadounidense", escribió Hughes.