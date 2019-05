Esa franquicia estuvo a punto de terminar cuando Max fue diagnosticado con Alzheimer. A sus 81 años, el artista padece demencia avanzada. Por eso, no ha pintado nada en cuatro años, según una investigación del New York Times. No obstante, su estudio siguió produciendo a pleno ritmo, alimentando como nunca antes el lucrativo mercado entorno a su obra.