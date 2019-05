Bonnard fue muy criticado por haberse mantenido al margen y no dar respuesta a la violencia de la guerra en sus obras, casi como en una toma de posición. Sin embargo, en esta muestra puede verse A Village in Ruins near Ham, un cuadro inusual en el contexto de su obra, que fue pintado en mayo de 1917, en el marco de un programa por el cual llevaban a los artistas al frente para que "capturaran el sentido de la destrucción y el sufrimiento de las fuerzas armadas", según contó Gale. Otra de las obras menos conocidas de Bonnard vinculada a temas bélicos que puede verse es la que captura las celebraciones nocturnas del 14 de Julio, Día de la Bastilla, en 1918. No se trata de sugerir que Bonnard debe ser visto como un artista de la guerra, insiste el curador, sino de "saber que estaba consciente de lo que pasaba en el mundo y a su alrededor y que buscó llevarlo a su arte de una manera que hasta ahora había sido ignorada o pasada por alto".