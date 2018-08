En 1944, cuando la guerra estaba llegando a su fin, los jerarcas hicieron un último intento para apropiarse de las mayores obras de arte. Pero el ex director de Museos Nacionales de Francia les puso una excusa insólita que no tuvieron cómo refutar. No había suficientes camiones en condiciones apropiadas para transportar esos objetos de incalculable valor. Al poco tiempo, los Aliados desembarcaron y comenzaron a recuperar el país y Europa.