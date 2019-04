Nora (Que entra vestida de diario.)

–Sí, Torvaldo, me he cambiado de ropa.

Helmer: –¿Por qué? ¿A esta hora, tan tarde?

Nora: –Esta noche no pienso dormir.

Helmer: –Pero, querida Nora…

Nora (Mirando su reloj): –Aún no es muy tarde. Siéntate, Torvaldo. Vamos a hablar.

Helmer: –Nora…, ¿qué pasa? Esa cara tan grave…

Nora: –Siéntate, va a ser largo. Tengo mucho que decirte.