Si alguien tiene credenciales para burlarse de esa manera de Inglaterra, ese es el director Stephen Frears. Arrancó su carrera con películas independientes y un poco sórdidas, como Ropa limpia, negocios, sucios, (1985) y Sammie y Rosie van a la cama, (1987). Pasó por Hollywood donde tuvo algunos puntos altos (Héroe accidental, 1992; Alta fidelidad, 2000) y volvió a retratar a su país con la figura máxima en La Reina (2006). Es una carrera extraordinaria donde ha hecho de todo: películas grandes, chicas, guiones originales, adaptaciones literarias, documentales, especiales para televisión, etc. Entre las películas no mencionadas para no aburrir con la enumeración hay algunas sencillamente magistrales y otras pequeñas y encantadoras. En muchas de ellas dibuja el rostro de su país en las últimas décadas y A Very English Scandal es como su culminación.