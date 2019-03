– Decir que yo me siento desarraigada en España es absolutamente falso, porque creo que mi españolidad me la he ganado no porque mis padres hayan sido españoles y hayan sido emigrantes, sino porque yo realmente he hecho vida en España durante 12 años. Sin embargo, en mi otra tierra, siempre rota, sí me siento una desterrada. Podría parecer una frivolidad, quizás porque hay gente que de verdad se fue porque tenía hambre, porque la perseguían, porque no podía más, porque le mataron a un familiar, porque lo secuestraron, pero yo sí siento que a mí, como a Adelaida Falcón, el país me expulsó y no solamente me expulsó, sino que cuando volvía ya no me reconocía, y también sentí un cierto destierro mientras vivía allí, porque no entendía cómo podía ser un país tan empeñado en destruirse, y sentí que era el momento de irse.