Es uno de mis primeros parciales, se me cae encima todo lo que hay que leer, me subyuga cómo poner a jugar todo ese endemoniado conjunto de historia, retórica, teoría literaria, teoría estética… para analizar un poema. No lo haré muy bien. El parcial, en efecto, fue eso: una hoja tamaño oficio con seis poemas y cuatro horas para escribir. Detrás de la belleza de Madame Cocito hay una señora cruel que va a bocharme (pienso), que me retaría poco después en ocasión de un poema de Juan Ramón: El tren arranca lentamente…, cuando, ante una pregunta inquisidora frente al más absoluto silencio sepulcral de la clase, yo intenté una interpretación con una formulación que arrancó así: Capaz que Juan Ramón…, lo que bastó para dos cosas: para que yo no terminara la frase y para que la profesora me recordara con una corrección fulminante que hoy recuerdo con mucha ternura: ¿Cómo dijo? Capaz que… No es esa una expresión para este ámbito ni para usted que será un futuro profesor del idioma. Opte por otra formas: Probablemente, Tal vez.