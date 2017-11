Pero no le falta melancolía. Según una testigo, "extrañaba a su madre, tenía miedo de que se enfermara, y no volverla a ver". Pero el desfile de notables (periodistas, dramaturgos, poetas) no cesa. Se alistan en la comitiva Pablo Neruda –¡encuentro cumbre!–, Raúl González Tuñon, Conrado Nalé Roxlo, Edmundo Gibourg, Alejandro Berruti, Eva Franco…, y siguen las firmas.