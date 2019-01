En la secuela de Matrix, Neo eventualmente llega a una conclusión determinante: "el problema es la elección". Las películas, los libros y varias otras formas tradicionales de narrativa simplemente la representan, mientras que los juegos y otras formas de medios digitales permiten expresar esa elección, haciendo partícipe al espectador. Naomi Alderman, escritora y diseñadora de juegos, escribió hace cinco años para The Guardian que no hay ninguna necesidad de explorar las posibilidades de la elección si no hay interés en ellas. Los libros y las películas no se van a ir a ningún lado y la gente los seguirá consumiendo. Pero, decía Alderman, para aquellos interesados en experiencias inmersivas que los involucren en tomar decisiones y en participar, es un momento muy interesante, y la tecnología permite un abanico de posibilidades enormes.