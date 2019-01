En un proceso de ensayo y error y con la ayuda de ocho artistas textiles, Powell creó modelos del siglo diecinueve sobre un canvas de lona y para emular a los personajes implícitos en el bowl de porcelana Royal Doulton de modo tal que lucieran tridimensionales. Al zambullirse en un musical denominado A Cover is Not the Book, que invita a no juzgar por las apariencias, Poppins y su amigo Jack, el farolero, vistieron trajes rosas, sombreros bombín y bastones.