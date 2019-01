Así, al problema de cómo una misma persona puede estar en dos lugares a la vez se le añade otro, casi más turbulento: ¿cómo puede una misma persona ser capaz de los actos más altruistas y también de los más espantosos? Sin perspicacias psicoanalíticas, el detective Ralph Anderson solo recuerda su experiencia con un melón. "Cuando yo era niño me encantaban los melones. Y una vez abrí uno lleno de gusanos y moscas. Desde ese día no soporto ver una rodaja de melón, y menos aún comérmela. Esa es mi metáfora en relación con Terry Maitland. No había manera de que esos bichos entraran, pero allí estaban".