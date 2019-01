Polémica que continuó en su siguiente tuit: "Así que me dije: voy a escribirla sobre Mauthausen, que estará menos transitado. Pero no. El fotógrafo de Mauthausen, El ángel de Mauthausen, El violinista de Mauthausen (anda, aquí también había violinista)…" Y siguió: "Seguro que con Treblinka no me pasa, concluí. Pero apenas le di un teclazo a Google, mi gozo en un pozo: El barbero de Treblinka, La viuda de Treblinka…" Finalmente, escribió: "Rediós. Qué difícil se está poniendo esto de la literatura".