"Cuando leí los libros, no me imaginé dirigiendo una adaptación", reconoció Costanzo en la Mostra de Venecia, donde se estrenaron con gran pompa los primeros episodios. "Acababa de llevar al cine otro bestseller, La soledad de los números primos, y me había prohibido volver a hacer nada parecido. Quería evitar las comparaciones y la decepción inevitable de algunos lectores", contó el director. Que Ferrante impusiera su nombre le hizo cambiar de opinión en pocos segundos. "En realidad no me dio miedo, porque compartimos el mismo imaginario. Si me pidieran que hiciera Blade Runner seguramente no sabría, pero esto sí que lo sé hacer. Fue como probarme unos zapatos cómodos. Solo tenía que ponerme a andar", señaló.