Pero, esta profusión de imágenes, sonidos, estéticas que vinculan al consumismo con la sensibilidad, ¿nos hace más felices? Para Lipovetsky está claro que no: "En todas partes tenemos estrés, ansiedad, depresión. Hay una aspiración estética que no tiene correlación. Yo no creo que el arte pueda dar felicidad, pero puede dar momentos de felicidad." Lo que habría que hacer, entonces, es reinstaurar la enseñanza del arte en los colegios: "Se puede luchar contra el consumismo, no a través de cruzadas moralistas, sino dando la posibilidad de amar la música, la pintura y otras múltiples opciones antes que la de ir al supermercado".