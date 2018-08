A Philip Green le impiden concretar una operación inmobiliaria –eco de la atávica prohibición a vender tierras a los judíos–, un borracho lo insulta en un restaurant en el que todos parecen respetables ciudadanos, y entre sonrisas falsarias el dueño de un hotel High Society le niega alojamiento:

–Lo siento, estamos a full –le dice, ante un panel que muestra decenas de vacantes…

Una tarde, Tommy llega, llorando, de la escuela:

–¡Un chico me llamó sucio judío!

Grave error de Kathy:

–No llores, no sos judío.

Pésimo consuelo. En lugar de condenar al agresor y defender a Tommy, le recuerda que por suerte no es judío… porque serlo es malo.