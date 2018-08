"Think", en la película, es un poderoso llamado de atención para el hombre que está a punto de irse, de largar el delantal de cocinero y volver a la ruta con sus amigotes recién salidos de prisión. "The Blues Brothers? Shit! They still owe you money fool" (The Blue Brothers? Mierda! Todavía te deben dinero, tonto) dice con su mejor cara de mujer dura, ofendida por la "blasfemia" de estos tipos que aparecen en el restaurante invocando "una misión divina". La historia cuenta que Universal Pictures quería en un principio que la canción fuera interpretada por el grupo emergente -en aquel entonces- llamado Rose Royce. Pero que la insistencia de Dan Aykroyd obró el milagro. Gracias a Dios.