Como novedad, en los primeros días de julio se editará el último de la serie de vinilos de siete pulgadas con el corte "All The Young People Must Fall In Love" del último álbum de Morrissey. El lado A es el nuevo mix del track realizado por Bob Clearmountain y el lado B, tendrá una versión en vivo de "Are You Sure Hank Done It This Way", un cover de Waylon Jennings.