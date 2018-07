Londres. Enviada especial. Aunque la mañana despertó en blanco y negro, ya es la tarde y el sol regala fiesta en el verano londinense. En los jardines del exquisito museo de arte y diseño Victoria y Alberto, personas de todas las edades beben y disfrutan entre risas la posibilidad de tener tantos centímetros de piel a la vista. A unos pocos metros, una muestra especial inaugurada hace menos de un mes ofrece el contraste a tanta celebración de la vida. Frida Kahlo: Making Her Self Up (Frida Kahlo: Construyéndose a sí misma) no es una exhibición más del arte de la notable artista mexicana o, al menos, no es solo eso. Se trata de la exposición de unos 200 objetos que le pertenecieron -entre los cuales hay desde prendas de vestir, hasta fotografías, algunos cuadros, joyas, cosméticos, medicamentos y piezas ortopédicas-, que, a la vez que despliegan una suerte de fascinante biografía de la pintora, son un hito para la "Fridamanía", en tiempos del #MeToo y la Revolución de las mujeres.