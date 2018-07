— Hay varios relatos con adolescentes. ¿Cómo fue tu adolescencia?

— Mi adolescencia fue difícil. Fue bastante cruel. En mi familia se tendía a comparar. Entonces yo tengo una prima casi de mi edad que es muy distinta a mí, yo soy como su negativo (risas), en todos los sentidos de la palabra. Era delgada y de pelo liso, muy blanquita de piel. Y pues en mi familia son muy racistas, entonces yo eso no lo entendía de niña y de adolescente que el pelo rizado significaba alguna reminiscencia negra y que mis rasgos, mis labios, mis ojos, recordaban esa impureza de sangre que hubo en algún momento. Mi gran defensor era mi abuelo, que era quien era de pelo rizado y más oscuro y de otro estatus social, digamos. Pero claro, también el hombre no siempre estaba ahí, ¿no? Entonces yo sí sufrí una persecución de parte de las mujeres de la familia, las mujeres mayores. Que ahora lo pienso y digo pero cómo se puede ser tan cruel con un niño, con una niña, con una adolescente, con una personita que está aprendiendo a vivir con su propio cuerpo. Qué diferente hubiese sido todo si alguien me hubiera dicho "qué lindo tu pelo" o "está bien que tengas tus kilos de más, no importa, tienes un cuerpo hermoso, eres hermosa, eres valiente, eres inteligente". Mi adolescencia fue complicadísima. Alguna vez me preguntaron cuándo me sentí guapa por primera vez y fue como a los 24 años cuando a un hombre, un chico que conocí, le gusté. Entonces me quedé absolutamente desconcertada, pasmada, y como ¿de verdad yo? O sea como mirando hacia atrás como ¿no está mi prima detrás? Como ¿yo? Pero yo sí recuerdo haberme visto bonita de niña. Porque no es cuestión de belleza física, es cuestión de que si en tu familia lo único que se valora es la belleza física, piensas que es lo único que el mundo valora, y si tú no lo tienes es que no vales nada.

Entonces mi adolescencia pues fue de una chica freak que estaba mucho sola hasta que descubrí los libros. Estaba mucho con mi hermano y con sus amigos. Un poco aprendí a relacionarme con los chicos de una manera más de iguales, no tanto de conquista, conquistador y conquistada. La primera vez que me di un beso, imagínate, fue a los 18 casi 19. O sea que toda mi adolescencia fue un puro desear, desear no ser yo, desear ser delgada, desear tener el pelo liso, desear la ropa que no me quedaba bien, desear que algún príncipe se interese por mí. Sentirme dañada, o sea que vine con fallos de fábrica. Me hubiera encantado que alguien me dijera que yo era muy valiosa y muy especial, ¿no?

Tampoco me quiero poner de víctima porque de esa adolescencia viene esta adultez y ahora me siento muy bien con quien soy. A veces hablo con mis amigas que se miran en espejos de aumento las arrugas y que se desesperan porque tienen el pecho caído o empiezan a tener pues las cosas de la edad. Y yo me siento mejor que nunca porque claro, yo no tengo con qué compararme, entonces una amiga me decía el otro día: "Fui a un lugar y estaban todas mujeres más jóvenes y todas eran mucho más delgadas que yo", le digo: "Pero yo no me hubiera sentido mal porque toda mi vida todas han sido más delgadas que yo." Entonces ahora no me importa, he aprendido a cómo darle onda, cómo darme onda.