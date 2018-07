– Sí, le debo mucho, le debo todo y no solo por el éxito que he tenido sino porque él fue el responsable del éxito de Harry Quebert. Él supo despertar la curiosidad de los periodistas, el que supo convencer a los libreros y luego ellos lo han compartido con los lectores y los clientes. Él fue el que se puso en contacto con los editores extranjeros y que les interesara mi novela. Él me construyó una red de editores de calidad mundial y supo elegir la mejor adaptación cinematográfica entre cien proyectos y tenía razón y me enseñó modestamente su oficio. Espero y deseo que durante el tiempo que compartimos juntos, me enseñara su saber hacer. No sé si eso se puede enseñar pero por lo menos espero haber aprendido de su paciencia para tomar decisiones y de su capacidad de reflexión. El, que tenía una carrera increíble y un bagaje enorme, cuando tomaba decisiones, podría haber hecho como muchos, elegir rápidamente este proyecto si, este no, sin embargo reflexionaba y se tomaba su tiempo. No era rotundo en sus respuestas, preguntaba, pensaba, dudaba y reflexionaba. Era un hombre muy inteligente.