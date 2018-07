E: Yo quise ser escritor, pero estudié ingeniería electrónica. En cuarto año me di cuenta de que no quería seguir en esa carrera. Pensé en la física porque me gustaba mucho, y también porque tenía la posibilidad de ir al Instituto Balseiro de Argentina. Había aprobado el examen para entrar y me encontré con una beca. Las letras en ese momento eran una aventura en la que tenía que empezar de cero, muy incierta. Así que acepté la beca. Estoy contento con mi elección. Ahora he podido escribir desde un lugar que me gusta.