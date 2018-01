Vean, por ejemplo, uno de los pocos tanques interesantes del año, Kong: la Isla Calavera. Es la "precuela" de King Kong, y narra cómo un soldado de fortuna y unos marines que han perdido en Vietnam y acaban de ser desmovilizados, invaden la Isla del simio rey. Hay alusiones directas a Vietnam y, sobre todo, a Apocalypse Now. Hay un personaje cómico (John C. Reilly), un villano (Samuel Jackson), un montón de criaturas gigantes, algunas bellas (un buey monumental) y otras terroríficas (los ciegos lagartos blancos), hay un discurso ecológico, hay un héroe a lo Indiana Jones (Tom Hiddleston) y una heroína que además es una ganadora del Oscar (Brie Larson). No falta ningún elemento de la fórmula, ni siquiera la escena post-créditos que anuncia más capítulos y más monstruos. Pero la mayor parte de estos elementos están porque el esquema del negocio lo exige, no porque sean necesarios. El film en sí puede reducirse, de sus más de dos horas de duración, a apenas una y media (con mucho). Todo lo demás es decoración, y eso que hablamos de una película "buena", una que tiene al menos dos secuencias de acción memorables en más de un sentido. Pero no hay más ideas que las gráficas, aunque eso es mucho más de lo que pueden ofrecer films como Transformers: El último caballero, Liga de la Justicia, Cars 3, La Momia o El Rey Arturo. Cuando una película no cuestiona o se cuestiona -y esto no implica hacer discursos políticos, otra forma cosmética de "cuestionar" sin que eso suceda realmente-, cuando no deja preguntas -sea del presupuesto o del género que fuere-, no dialoga con el espectador ni queda en su memoria. Como el teselado complejo de un patio viejo, no es más que una sucesión de adornos. El cine de gran espectáculo, pues, ha dejado de ser barroco para ser ocasionalmente bello pero en general inútil. Es decir, rococó. O, para decirlo con más propiedad, rocokong.