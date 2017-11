"Me lancé a La vida sexual de Catherine M. -dijo la autora en una entrevista con Madame Figaro– porque me parecía que faltaba un escrito descriptivo preciso del acto sexual y de los comportamientos sexuales desde el punto de vista de la mujer. Escribir, para mí, es describir lo que no ha sido descrito. Y quedé estupefacta al leer a Lawrence, en particular El amante de Lady Chatterley, no sólo por las descripciones del acto sexual desde el punto de vista de una mujer, sino también por las del orgasmo, muy perturbadoras por su precisión". Y deduce: "No pudo haberlo hecho, pienso, sino interrogando a las mujeres que lo rodeaban".