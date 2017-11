-Tiempo libre. Ocio creativo. Y una cultura de no ego que es una cultura de respeto por el otro y de no envanecerse. A nosotros nos amenazan con una palabra que es looser. No debes ser un looser. No puedes ser un perdedor o una perdedora. No pasa nada. No hay que tenerle miedo a eso. Hay que renunciar a los trabajos que no nos hacen felices. No hay que estar en una relación de pareja que no nos hace feliz. No hay que sostener un estatus si de pronto no lo podemos sostener. No le tenemos que tener miedo a la pobreza o a la necesidad. Muchos de nuestros padres y nuestros abuelos pasaron guerras y fueron personas muy dignas en medio de la necesidad. El capitalismo nos hace creer que eso es casi vergonzoso y no lo es. Lo que es vergonzoso es tener mucho dinero y ser un estúpido, ser un imbécil, ser un idiota. En las nuevas medidas de Naciones Unidas tú puedes tener muchísimo dinero y ser un indigente, puedes tener carros, camionetas, propiedades inmobiliarias, cuentas en el extranjero y ser un subnormal. Lo que yo creo que hay que enseñarle a las nuevas generaciones es: "No te preocupes por ahorrar, no te preocupes por el dinero, no te preocupes por tener trabajos bien pagos, preocúpate por ser una persona inteligente, una persona que lee, que ve buena pintura, que ve buen cine".