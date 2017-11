En esta ocasión el artista presentó Génesis, una curiosa performance en la que hizo desfilar por la pasarela a personalidades reconocidas del mundo de la cultura local, como el coreógrafo y director de asuntos culturales de la Cancillería Mauricio Wainrot, el director del Complejo Teatral de Buenos Aires y ex jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, la galerista Orly Benzacar o el escritor Daniel Link, entre muchos otros. Con esta obra, su intención fue dar cuenta de la fusión cultural representativa del subcontinente latinoamericano. "Se trata de una fusión que forjó la cultura de América Latina y lo continuará haciendo. Cuando uno analiza la historia y compara el registro gráfico de los mapuches en el sur de Argentina con los marajoaras en la Amazonia, detecta que hay algo similar en los colores, por ejemplo. Y a la vez, aunque siempre corrientes migratorias, las corrientes migratorias actuales no tienen precedentes. Por más que la sociedad quiera ir contra esa mezcla, no hay modo, aparece de alguna u otra manera", relató.