James Rodríguez: su valor en el mercado se desplomó tras firmar con Olympiacos

El centrocampista colombiano tuvo una devaluación en el mercado desde su fichaje con Olympiacoss. Foto: @olympiacosfc

James Rodríguez se está convirtiendo en una de las grandes figuras de Olympiacos y pese a que no ha pasado mucho tiempo desde que fichó con el club griego (septiembre de 2022), ya se convirtió en uno de los jugadores titulares indiscutibles para el técnico Michel González. Pese a esto su valor en el mercado se sigue devaluando y en este momento llegó a tener el peor valor en el mercado en los últimos 10 años.

El colombiano está pasando por un gran momento en el fútbol griego y poco a poco está recuperando el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores del mundo. En su paso por Olympiacos ya disputó 12 partidos como titular, marcó tres goles y se reportó con tres asistencias, además de que se ganó la confianza del técnico español y el cariño de la hinchada, que ya corea su nombre en el stadio Georgios Karaiskakis.

El centrocampista también viene siendo relevante a nivel de selecciones. Con Colombia, pese a que no pudo llevar al equipo a clasificar al Mundial Qatar 2022, fue importante en los últimos juegos de Eliminatorias de la mano de Reinaldo Rueda y ahora con Néstor Lorenzo en el banquillo, también ha sido convocado en los primeros juegos amistosos del nuevo timonel, por lo que se espera que pueda estar presente en el nuevo proceso del argentino que tiene como objetivo clasificar a la ‘Tricolor’ a la siguiente cita mundialista.

De acuerdo con el portal especializado en los valores de los jugadores, Transfermarkt, el colombiano llegó a ser uno de los jugadores más costosos del planeta. En 2014 cuando fichó con el Real Madrid llegó a tener un valor de 60 millones de euros, durante su primera temporada en el club pudo mantener e incluso incrementar esta cifra llegando a rondar los 80 millones, una suma que igualó en su paso por Bayern Múnich, pero que no pudo mantener.

El jugador colombiano se devaluó tras su salida del Bayern Múnich en 2020: @Super_League_Gr.

No obstante tras su regreso al equipo ‘Merengue’ no tuvo continuidad esperada por lo que se siguió devaluando, su fichaje con Everton y Al-Rayyan no beneficiaron su valor, aunque es importante destacar que tuvo un leve incremento durante su paso por el club inglés, donde se elevó a 35 millones de euros, pero su llegada fútbol catarí hizo que este se desplomara, llegando a los 13 millones de euros.

Ahora con el Olympiacos de Grecia el precio del colombiano se devaluó a tal punto que llegó a los 9 millones de euros, siendo este el peor valor que ha tenido en la última década. La última vez que el ‘10′ de la Selección Colombia obtuvo una cifra similar fue durante sus primeros años en Porto de Portugal, sin embargo, cuando dejó el club luso en 2013, ya contaba con una cifra de 23 millones de euros.

El valor de James Rodríguez en el mercado

- 2008 a 2010 - Banfield: 250 mil euros a 2.5 millones de euros

- 2010 a 2013 - Porto: 4.5 millones de euros a 23 millones de euros

- 2013 a 2014 - Mónaco: 23 millones de euros a 35 millones de euros

- 2014 a 2017 - Real Madrid: 60 milllones de euros a 50 millones de euros (cifra máxima 80 millones de euros)

- 2017 a 2019 - Bayern Múnich: 50 millones de euros (cifra máxima 80 millones de euros)

- 2019 a 2020 - Real Madrid: 40 millones de euros a 32 millones de euros

- 2020 a 2021 - Everton: 35 millones de euros a 28 millones de euros

- 2021 a 2022 - Al-Rayyan: 20 millones de euros a 13 millones de euros

- 2022 a la actualidad - Olympiacos: 9 millones de euros

