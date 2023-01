Tránsito vehicular entre Colombia y Venezuela tendría una póliza binacional: por qué y en qué consiste

Imagen del Puente José Antonio Páez ubicado entre la frontera entre Colombia y Venezuela durante su reapertura el miércoles 4 de enero del 2023. Foto: Ministerio de Transporte

En el marco de la reapertura de las fronteras terrestres entre Colombia y Venezuela, el Ministerio de Transporte anunció que estudia la posibilidad de implementar una póliza binacional para el tránsito vehicular entre los dos países.

Blu Radio conoció que, el objetivo de la medida, será que los automotores que circulen de un país a otro puedan hacerlo con un solo documento que certifique que el vehículo está asegurado. Es de recordar que, a la fecha, se exige a los conductores presentar el SOAT o un documento equivalente para poder cruzar.

Según la emisora bogotana, aunque la iniciativa aún está siendo estudiada por la cartera de Transporte, de aprobarse regiría para los puentes Simón Bolívar; Francisco de Paula Santander; el puente Atanasio Girardot; José Antonio Páez, en Arauca, y el puente Unión, en Puerto Santander.

El anuncio se da a conocer luego de que este miércoles 4 de enero, Colombia y Venezuela realizaran la reapertura del puente internacional José Antonio Páez, en Arauca, tras siete años de permanecer cerrado.

“Desde que inició el Gobierno del Cambio, entendimos la importancia de trabajar de manera urgente por la reapertura de los fronteras con Venezuela, debido a la importancia y la hermandad que existe entre nuestros pueblos. Ya son varios los puntos que hemos habilitado en Norte de Santander y ahora en Arauca, y esperamos que estas decisiones mejoren el comercio y la calidad de vida de todos los habitantes de estos sectores”, señaló el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

A renglón seguido, el titular de la cartera indicó que, con la reapertura del puente internacional José Antonio Páez también se espera mejorar otros temas como la inversión y el turismo para fortalecer las relaciones binacionales e impulsar el progreso entre ambos países.

Es así como, desde el 4 de enero, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, vehículos particulares, de pasajeros y de carga pueden transitar por el puente, siempre y cuando cumplan con las medidas de control de las dos naciones.

Imagen del Puente José Antonio Páez ubicado entre la frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: Ministerio de Transporte

La cartera de Transporte detalló las medidas que deben cumplir los automotores que transiten por los dos países, dependiendo del tipo de vehículo del que se trate. A continuación, el listado:

- Motos: tendrán el mismo tratamiento que los vehículos particulares. Deben tener casco y chalecos distintivos para ingresar a Venezuela. En Colombia (Cúcuta) está prohibido el parrillero hombre.

- Taxis: pueden operar, entrar al territorio del otro país, dejar el pasajero y deben volver a su país vacío. Solo pueden circular en los municipios transfronterizos. Sí quieren pasar deben diligenciar el permiso de circulación provisional (Venezuela).

- Rutas de transporte público: que tienen recorridos autorizados solo pueden hacer origen destino conforme los actos administrativos existentes que aprobaron los recorridos. Se requiere estudiar cambio de rutas.

Respecto al horario de tránsito vehicular, el Ministerio de Transporte informó que actualmente se estudia la unificación de los mismos para los dos países, de la siguiente manera: en Colombia de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y en Venezuela de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., y de la Dian de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y el de control migratorio de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

La cartera igualmente dio a conocer que, en el marco de la reapertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela, el Gobierno colombiano solicitó al vecino país que permita el paso vehicular en todos los puntos actualmente habilitados: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y el Puente Unión en Puerto Santander.





