En Escocia piden la salida del colombiano Alfredo Morelos del Rangers: por qué la hinchada está tan furiosa

Morelos ya debutó con su equipo en 2023.

Rangers Football Club se prepara para continuar la liga y buscar la punta en la liga escocesa, entre las diferentes figuras de este plantel, destaca el nombre del colombiano Alfredo Morelos, quien suma minutos en el equipo desde 2017. Sin embargo, a pesar de su extensa experiencia en ‘Los Gers’, desde hace varios meses ha sido criticado y leyendas del cuadro escocés han pedido su salida.

En las últimas horas, se conoció la posición del exfutbolista escocés Charles Nicholas, que a pesar de haber jugado en el rival directo del Rangers, siempre analiza el contexto futbolístico de este territorio. En su columna de opinión, el exjugador arremetió contra Morelos, incluso, enviando un contundente mensaje para el técnico del equipo Michael Beale, señalando que el colombiano debía salir de la plantilla.

“Creo que Beale debe deshacerse de Alfredo Morelos”, expresó, esto, luego del clásico entre el Céltic de Glasgow y Ranger, en donde Morelos jugó como titular y fue sustituido en el minuto 80.

El principal cuestionamiento de Charles Nicholas sobre el delantero colombiano, tiene que ver con su forma física, pues expuso: “Si bien Beale puede afirmar que es su forma natural, el delantero colombiano parecía fuera de forma en el campo de juego. Vimos al lateral izquierdo del Celtic Greg Taylor tirado en la cubierta antes de que lo sacaran, pareciendo llamarlo algo así como ‘chico gordo’”.

Esta crítica tan solo fue el inicio para cuestionar su físico, asegurando que los compañeros del delantero no contaban con él para el ataque, pues era poco ofensivo y no tenía capacidad para correr. Cuestionó que el cafetero tuvo varias oportunidades de gol y no inquietó al rival, pues no se movía de manera contundente.

“Los compañeros futbolistas profesionales saben que no puede correr. Es posible que haya tenido dos oportunidades de cabeza debido a un mal juego defensivo, pero nunca fue una amenaza con su movimiento. No podía creer que Beale no trajera a Antonio Colak”.

Hace algunas semanas, fue el mismo técnico de Morelos quien hizo referencia a su presente, pues habló del contrato del jugador y la evaluación que este tendría ante posibles alternativas de recambio. Si bien, explicó que se analizaría la situación del delantero, dejó en entre dicho la posibilidad de salir del equipo, pues sostuvo que la opinión podía cambiar.

“Siempre diría que si tienes un jugador con seis meses de contrato en lugar de seis años, tomaría el que tiene seis meses. Suelen estar en forma, tienden a estar enfocados y obviamente tratando de hacer lo mejor para el equipo y para ellos mismos. Creo que con la situación de Alfredo, así como con uno o dos más, también tenemos la oportunidad de mirar. Existe la una posibilidad de cambiar de opinión”, afirmó el entrenador Beale a Sky Sports.

Esto se suma al pronunciamiento del Rangers a final del 2022, pues el club anunció que al terminar el contrato con el colombiano en mayo de 2023, quedaría libre y no sería tenido en cuenta para una oportuna renovación. El delantero cordobés fue decretado jugador intransferible en temporadas anteriores, pero debido a su bajo rendimiento, perderá esta condición.

En la próxima fecha, que se disputará el 8 de enero, el equipo de Alfredo Morelos visitará a Dundee United, uno de los peores equipos del campeonato, que apenas ha logrado cinco victorias y acumula 19 puntos.

