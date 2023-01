Campaña de Gustavo Petro negó apoyo de plataformas auspiciadas por el Gobierno de Rusia

Una vez revelada la información de Taibbi, se pronunció Ricardo Roa gerente de la campaña presidencial del actual jefe de Estado. REUTERS/Luisa González

Este miércoles 4 de enero, el profesor y periodista estadounidense, Matt Taibbi, reveló unos archivos que indicarían que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría recibido apoyo del Gobierno de Rusia a través de Twitter.

En un hilo que publicó Taibbi aseguró que hubo injerencia rusa durante las pasadas elecciones tras un seguimiento a las tendencias a favor del entonces candidato y de su coalición el Pacto Histórico que habrían contado con el apoyo de bots atribuidos a las cuentas @yesid70202528; @fernandohinca01; @willj84753699; @jaime528629; @nanderas3; @esperanzaprie16; @cegatalisman2; @edwinpa81364652; y @alonso15922455.

“Más allá, nuestro análisis no solo reveló cuentas que estaban conectadas a una red de influencia colombiana por Petro, sino también varios influenciadores claves o cuentas agrupadas por bots también por el período de tiempo entre 14 de octubre de 2021 al 15 de noviembre de 2021″, se lee en la publicación del periodista.

También hubo, según las revelaciones de Taibbi, comportamientos inusuales en los numerales #PactoHistorico, #PetroPresidente2022 y #PetroPresidentedeColombia2022.

Una vez revelada la información de Taibbi, se pronunció Ricardo Roa gerente de la campaña presidencial del actual jefe de Estado. En sus primeras declaraciones aseguró que no se adelantó alguna gestión con plataformas virtuales apoyadas por gobiernos de otros países.

En un primer punto, Roa afirmó que para las fechas que se señalan en los documentos del periodista estadounidense, ni siquiera había iniciado la campaña presidencial del Pacto Histórico. “Esto fue realmente a partir del 22 de enero de 2022, fecha en la oficialmente me vinculo a la gerencia nacional de la campaña”, dijo el asesor.

Asimismo, aseguró que:

“Nunca gestionamos vínculos, apoyos o negociación alguna con plataformas virtuales auspiciadas por el Gobierno ruso o de país alguno diferente al nuestro, desde donde, con los recursos obtenidos en el sector financiero, pagamos pautas dentro de las condiciones y exigencias legalmente establecidas”, explicó.

Por último, y a través de un comunicado, Roa recalcó que: “La gerencia nacional de la campaña no recibió ni registró apoyo alguno, ni en especie ni económico de gobierno alguno en el extranjero, como tampoco del sector privado”.

En su denuncia, Matt Taibbi aseguró que durante la investigación se le hizo un seguimiento a varias personalidades rusas. “Evaluamos que el magnate ruso Yevgeniy Prigozhing, ‘Internet Research Agency (IRA)’controlaba la cuenta de Twitter JGoldPhD, que publicaba contenido racialmente despectivo dirigido a los afroamericanos en julio de 2022″, informó el periodista Taibbi en su cuenta de Twitter.

En Colombia no se hicieron esperar la reacciones a lo revelado por Twitter.

Por ejemplo, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal afirmó: “La campaña de Petro, donde “corrían la línea ética”, recibió apoyo desde Rusia con cuentas falsas, hashtags organizados y menciones para posicionar al candidato de extrema izquierda. ¿Qué las bodegas petristas no existían?”.

Otro opositor al Gobierno nacional, como lo es el director de Salvación Nacional, Enrique Gómez afirmó: “Cuentas rusas respaldaron y seguramente respaldan todo lo relacionado con Petro y el Pacto Histórico. Es increíble el alcance, el daño que vienen haciendo a las democracias en el continente este tipo de estrategias”.

Por otro lado, el senador Jota Pe Hernández afirmó: “Por esta razón es que muchos no quieren a Elon Musk! No soportan ni les conviene que Twitter haya sido comprado por alguien que no permitirá los famosos BOTS, esos usuarios falsos con los que delinquen en las redes sociales, lo peor es que hablan de ética y moralidad!”.

