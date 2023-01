Camárografo de noticiero de televisión denunció que lo golpeó un policía mientras filmaba un procedimiento en Cartagena

Camarógrafo de CM& fue agredido por la policia



Es el mismo camarografo Pedro Obrian quien comenta lo sucedido. Los videos lo dicen todo y autoriza reproducir el material. El brutal ataque lo recibió a manos de uno de los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales, GOES. pic.twitter.com/yCppURyhwY — NOTISUR Noticias El Banco Magd sur Bolivar, Cesar (@NotisurC) January 3, 2023

Pedro Obrian, camarógrafo de CM& y Canal Uno, denunció ante las autoridades que fue víctima de agresión física y verbal por parte de un uniformado adscrito al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La víctima reveló por medio de sus redes sociales que el día 2 de enero asistió con su hijo a una fiesta infantil en el barrio Olaya Herrera. El evento se llevó a cabo en la vivienda donde reside un amigo cercano del profesional, quien también hace parte del grupo de la Policía, el cual, para la fecha, no se encontraba laborando.

El denunciante aseguró que a las 11:15 p.m. un grupo de uniformados llegó a la vivienda y sacaron a los niños que aún se encontraban en la reunión.

“Ellos llegan e ingresan sin ningún motivo. La persona que trabaja en la policía (su amigo) no permitió que entraran y se fueron a palabras y empujones”, indicó Pedro Obran en entrevista para la Revista Semana. Y, afirmó, que aún no comprende el actuar de los uniformados.

En medio de la disputa que se generó llegaron otros integrantes de la institución, quienes sumaban un total de 19 policías. Ante el escenario injusto que presenciaba, el camarógrafo decidió tomar su móvil y grabar lo que sucedía porque consideraba que las autoridades estaban desarrollando un procedimiento incorrecto. Pero, uno de los uniformados se percató del registro y comenzó a insultarlo.

“Me apunta en la cara y me dice: deja de andar grabando marica, ¿qué quieres?, ¿que te mate?”, contó Pedro en sus redes sociales. Al momento, el policía desenfundó su arma y presuntamente agrede a la víctima.

“Esa arma es como un cañón, una bazuca que ellos tienen como de 50 centímetros y con ese tuvo me partió la cara”.

Momentos después el celular de Pedro cayó al suelo y el policía lo pisa y fragmenta.

“Después de la agresión yo me fui hasta el cuadrante de Manga y dejé todo justificado. De ahí me fui para el punto asistencial más cercano para que me atendieran. Me cogieron cinco puntos”, dijo en entrevista para la Revista Semana.

Por su parte, las autoridades en Cartagena no se han referido al caso, entre tanto, el perjudicado anunció que interpondrá denuncias ante la Fiscalía General y la Procuraduría.

Facebook Pedro Obrian

Los colombianos tienen derecho a grabar los procedimientos policiales que se les adelanta

Es importante que los ciudadanos conozcan los derechos que tienen ante los casos de extralimitación policial, por ello, se hace necesario referir que según el Código Nacional de Policía, en el Artículo 21.’’Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones’'. Además, ‘’La autoridad de Policía que impida la grabación de que trata este artículo sin la justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta’'.

Cifras sobre abusos policiales en Colombia

Según Temblores ONG,’’entre 2015 y 2020, la ciudadanía presentó 7.139 denuncias contra miembros de la Fuerza Pública por violencia física’'. Pero, se hace importante reconocer que solo el 1% de estos casos fueron condenados y 34% fueron investigaciones que se archivaron.

Algunos de los delitos que más se denuncian son

- Excesos durante los procedimientos.

- Amenazas contra la integridad.

- Abusos físicos y sexuales.

Las líneas para denunciar casos como los mencionados son la línea púrpura (01800112137) y el WhatsApp Púrpura 3007551846, el cual funciona las 24 horas.





